Двадцать лет назад на МКС впервые поселились люди

Сегодня двадцать лет, как Международная космическая станция стала обитаемой: 2 ноября 2000 года на корабле "Союз ТМ-31" сюда прилетел и начал работать первый постоянный экипаж. Это были россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв, а также американец Уильям Шеперд.

Команду подобрали супернадежную. У Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева за спиной уже были четыре полета, в том числе на американском шаттле. Герой России Юрий Гидзенко отработал 179 суток на "Мире". Шеперд занимался настройкой управления Международной космической станции. Экипаж такой, чтобы в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций с максимальной вероятностью решить все проблемы и сделать так, чтобы станция ожила.

"Мы готовили почву для длительного пребывания землян в космосе и обширных международных научных исследований по крайней мере на следующие 15 лет. Ответственность зашкаливала", - рассказал корреспонденту "РГ" космонавт Юрий Гидзенко.

Он до секунд помнит тот самый первый день на станции: "Еще бы. Я начал открывать люк со стороны корабля "Союз" в сторону станции. Замки открылись, а люк корабля - не отходит, его "присосало". Короче, сдернули его вместе с Сергеем. Он первый на станцию залетел, потом Шеперд. За ними - я".

Экипаж первым делом включил свет, расконсервировал систему раздачи и подогрева воды, расконсервировали туалет. Билл Шеперд тогда сказал: "А что нам еще надо? Вода есть. Свет есть. Туалет есть. Все, жизнь началась". Мы поняли: прилетели к себе домой". Затем они подготовили видеокамеры, состыковали телевизионные и электрические разъемы, чтобы обеспечить телерепортаж. Это была одна из первых работ на МКС.

Кстати, первый стол на новой станции сделали из... контейнеров от кислородных шашек. По словам Гидзенко, труднее всего оказалось наладить совместную работу российского и американского оборудования: было разное напряжение. Что ни шаг - то специфика. Космонавты активировали главные узлы системы жизнеобеспечения, расконсервировали оборудование, портативные компьютеры, спецодежду, офисные принадлежности, кабели... Надо было включить все системы, протестировать, проверить их функционирование в различных режимах. Если какие-либо отказы или нештатные ситуации, несоответствия - вместе с Землей все это ликвидировать, купировать.

В настоящее приключение вылилась стыковка с МКС первого грузового "Прогресса". "Там было все: неожиданная "раскачка" грузовика, переход на ручной режим управления, запотевание объектива телекамеры, невозможность контроля положения корабля относительно МКС... Работали вдвоем с Сергеем: один наблюдал за кораблем в иллюминатор, другой управлял сближением", - вспоминает Юрий Гидзенко.

За все время эксплуатации Международной космической станции не было ни одного дня, чтобы на высоте 400 километров над Землей не работали люди

По сути самый большой эксперимент был проведен на орбите именно тогда, в процессе первой пилотируемой экспедиции МКС. Очень многое было сделано в первый раз. И с начала эксплуатации станции не было ни одного дня, чтобы на высоте 400 км над Землей не работали люди! Самым первым "жильцам" МКС посчастливилось встретить на орбите новый XXI век. Они отработали в космосе 140 суток и вернулись на Землю на шаттле, который привез вторую экспедицию.

Между тем

Проект МКС делался на 15 лет, а станция эксплуатируется уже больше двадцати. Сколько еще она может прослужить? Сначала было определено: до 2020 года. Сейчас уже все партнеры согласились - до 2024-го. И идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 года и дальше.

В настоящее время на МКС работает уже 64-я долговременная экспедиция. А сама станция преобразилась до неузнаваемости и раздалась в размерах: пятнадцать основных модулей. Это огромная научная лаборатория на орбите, опытный полигон в 420 тонн и размером с футбольное поле.

На МКС установлено немало удивительных рекордов, проводятся уникальные эксперименты. Чего стоит только годовой полет российского космонавта Михаила Корниенко и американского астронавта Скотта Келли. На МКС побывали семь космических туристов. В 2003-м всех поразила "наземно-орбитальная" свадьба: прямо в полете женился космонавт Юрий Маленченко. Тогда на грузовом "Прогрессе" помимо топлива, продуктов и воды командиру в личной посылке передали фрак и обручальное кольцо. Здесь впервые в мировой космонавтике на 3D-биопринтере начали выращивать живые ткани!..

Только в "РГ"

19 октября 2020 года - и тоже впервые! - на прямую двустороннюю связь с Международной космической станцией вышли "Российская газета", ее герои и читатели. Нашим космическим визави за два дня до завершения 196-суточной орбитальной вахты стал космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер.