Главную роль в российском сериале, снятом на МКС, сыграет женщина

Стало известно, что главную роль в российском фильме, который снимут на МКС, сыграет женщина. "РГ" писала об этом масштабном проекте - нашем ответе Илону Маску и его картине с Томом Крузом, которую американцы планируют снять в космосе.

Все ожидали, что ищут российского актера - известного и хорошо подготовленного как Круз, и поглядывали в сторону сопродюсеров картины Роскосмоса и Первого канала, когда же те назовут имя. А продюсеры поразили всех, обнародовав новость, что это будет не актер, а актриса. Кто? Паулина Андреева? Стася Милославская? Аглая Тарасова? Имя пока неизвестно. Ясно лишь одно - по нашим временам это - как Валентина Терешкова в космосе. С той лишь разницей, что актриса. Но не стоит преждевременно теряться в догадках. В ближайшее время Первый канал только объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер.

"Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ", - говорится в совместном релизе двух корпораций.

Напомним также, что космическая драма с рабочим названием "Вызов" - совместный проект не только Роскосмоса и Первого канала, но и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции уже осенью 2021 года. Тогда же, когда и будут снимать фильм с Томом Крузом.