Киев экстрадирует в США воевавшего на Донбассе американца

Киевский суд принял решение экстрадировать в США американца, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе в составе "Правого сектора" (группировка запрещена в РФ). Речь идет о некоем Крейге Лэнге. Как сообщает strana.ua, свой вердикт суд вынес еще в пятницу.

Стоит отметить, что на родине Лэнгу грозит смертная казнь. Там его подозревают в убийстве в 2018 году пожилой пары, которой тот обещал продать оружие, а в итоге ограбил и убил их.

Арестовали американца в августе 2019 года при пересечении границы с Молдавией. Пограничники обнаружили, что на него выписан ордер "Интерпола". В СИЗО Винницы Лэнг провел лишь месяц, после чего его отпустили под домашний арест. Одним из доводов защиты о смягчении наказания было участие американца в 2015-2016 годах в боевых действиях на Донбассе в составе "Правого сектора". Задержка с выдачей также объясняется тем, что между Украиной и США нет заключенного договора об экстрадиции. А сам Лэнг подал прошение о признании его беженцем либо лицом, которое нуждается в защите как раз потому, что в США ему грозит смертная казнь.

Примечательно, что из рядов армии США его уволили за самоволку и проблемы с психикой.