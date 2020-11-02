Комедия "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ в выходные

Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 119,5 миллиона рублей за выходные. Главную роль в фильме сыграла американская актриса Энн Хэтэуэй.

На втором месте зрительских предпочтений тоже комедийная лента, работа режиссера Тима Хилла под названием "Дедушка нелегкого поведения". Ей в прокате удалось собрать 43,9 миллиона рублей. В основе сюжета лежит одноименный роман Роберта Киммела Смита, который рассказывает историю десятилетнего Питера Стокса. Роль дедушки в картине досталась Роберту Де Ниро. Кстати, это вторая картина с участием актера, в названии которой есть слово "дедушка".

Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Томера Ешеда "Повелитель драконов". Это трогательная история о молодом драконе, который объединяется с горным духом и осиротевшим мальчиком, чтобы отправиться в увлекательное путешествие для спасения крылатого рода. В российском прокате мультфильм собрал 31,5 миллиона рублей.

Замыкают пятерку рейтинга российская комедия "Глубже!" режиссера Михаила Сегала (14,6 млн) и отечественный фильм ужасов "Вдова", который снял Иван Минин (14,4 миллиона рублей за выходные). Данные за период с 29 октября по 1 ноября публикует портал kinobusiness.com.