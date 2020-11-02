Курс доллара поднялся выше 80 рублей

По состоянию на 10.10 мск, курс доллара поднимался на максимуме до 80,31 рубля. Курс евро на открытии торгов превышал 93 рубля, поднимаясь на максимуме до 93,49 рубля.
Ситуацию с российской валютой ухудшает вторая волна коронавируса и локдауны в Европе (вредно для рубля из-за снижения спроса на российское сырье и бегства инвесторов в защитные активы), а также предстоящие 3 ноября президентские выборы в США (рынки закладываются на победу кандидата от демократов Джо Байдена, что, как принято считать, сильно повышает санкционные риски для России).
Кроме угроз конкретно этой осени, ноябрь - исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля, указывал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "За последние двенадцать лет российской валюте в ноябре всего один раз удалось укрепиться к доллару. В среднем рубль слабел в ноябре к доллару на 2,6%. Одной из причин такой сезонности является тот факт, что во второй половине года цены на нефть более низкие, чем в первой половине. При этом в конце года обычно крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту", - говорил он.