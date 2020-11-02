На Apple Watch в России запустятся две новые функции

Приложение ЭКГ на Apple Watch Series 4 и более новых моделей станет доступно в России с выходом следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Эта функция дает пользователям устройства возможность самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при таких симптомах, как учащённое или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу. Об этом сообщает компания Apple в своем пресс-релизе.

Кроме того, часы будут уведомлять о нерегулярном сердечном ритме. Эта функция появится на Apple Watch Series 3 или новее. Она проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией. "В соответствии с заявлением ВНИИМТ, подразделением Росздравнадзора, приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Приложение "ЭКГ" и уведомления о нерегулярном ритме сердца не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза", - объясняют в Apple.

Приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме помогут пользователям распознать симптомы мерцательной аритмии - самой частой разновидности нерегулярного ритма. При оставлении симптомов без внимания мерцательная аритмия является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частотности причиной смертей во всем мире.