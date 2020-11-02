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Рубрика: Экономика

Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

В начале торгов 2 ноября цена нефти марки Brent обвалились ниже 36 долларов за баррель. Американская нефть WTI торгуется ниже 34 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Фото: iStock
Цены на нефть начнут расти к концу ноября

Октябрь и первый день ноября уже стали худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года. С конца лета цены на "черное золото" опустились более чем на 20 процентов. Основной причиной падения котировок стали - растущие опасения по поводу восстановления спроса в связи со второй волной коронавируса, который вынудил ряд стран ввести повторные карантинные ограничения. С начала октября стало известно о новых локдаунах в Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Польше и Греции.

Поддержать нефтяные цены должно решение ОПЕК+ продлить действующие квоты сокращения добычи нефти на какой-то период 2021 года. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября - начале декабря. Сейчас страны, участвующие в ОПЕК+, суммарно сокращают добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки. С начала 2021 года объемы снижения производства планировалось уменьшить до 5,8 миллиона баррелей, но в создавшейся ситуации наращивание добычи с большой долей вероятности будет отложено.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Сокращение добычи нефти Пандемия коронавируса COVID-19

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