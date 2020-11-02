Опубликована видеозапись эмоций Квята после Гран-при Эмилии-Романьи

A long-overdue top 5 finish for @kvyatofficial! 👏



Check out the post-race scenes where Dany thanks the team and turns the tunes UP! 🤙 pic.twitter.com/dSLaTeiVN1 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 1, 2020

В официальном микроблоге "Альфа Таури" в Twitter выложили видеозапись после гонки 13-го этапа чемпионата "Формулы-1", Гран-при Эмилии-Романьи, в которой пилот "конюшни" Даниил Квят занял четвертое место. На ней запечатлены эмоции россиянина.

Гонка состоялась в воскресенье в итальянской Имоле. Квят после финиша поблагодарил свою команду, а уже в трейлере бурно радовался показанному результату.

Во время рестарта гонки российскому пилоту удалось опередить сразу трех соперников. После гонки он отметил, что ему было по силам побороться и за место в тройке.

"Гонка получилась особенной, ведь она домашняя для нашей команды. Я очень доволен результатом, но жаль, что немного не хватило, чтобы подняться на подиум",- заявил россиянин, чьи слова приводятся на официальном сайте "Альфа Таури".

"После рестарта я пытался обогнать Даниэля Риккьярдо, когда у него были проблемы с прогревом резины. Однако трасса узкая, поэтому, если у соперника такой же темп, как у тебя, обогнать его почти невозможно. Тем не менее я атаковал до самого финиша и доволен результатом. Отличная командная работа", - отметил он.

Несмотря на этот успех, перспективы Квята в "Формуле-1" на будущий сезон весьма туманны. По неподтвержденным данным, боссы "Альфа Таури" намерены заменить 26-летнего россиянина более молодым пилотом.