Парламентарии РФ и Китая подготовят совместный ответ на главные вызовы

Шестое заседание российско-китайской межпарламентской комиссии собралось в уже привычном в период пандемии формате видеоконференции. Глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу начал выступление с благодарностей России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID. Он напомнил, что в апреле и в мае Китай направил в Россию гуманитарный груз. "На ящиках было написано "Вирус будет разбит, и победа будет за нами", - напомнил представитель КНР. Он подчеркнул, что совместная борьба с коронавирусом в духе взаимовыручки стала образцом для международной кооперации.

Россия и КНР "своевременно протянули друг другу руку помощи" в ходе пандемии, констатировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила российским и китайским ученым обменяться опытом ведущейся работы над вакциной против коронавируса. Ведь Россия зарегистрировала уже две вакцины от коронавируса, и в Китае также активно над этим работают.

Свой вклад должны внести и законодатели. Матвиенко поддержала инициативу китайских коллег о необходимости укрепления международной законодательной основы по противодействию вызовам в сфере здравоохранения.

"Объединив усилия, мы можем вместе достичь многого и побороть зло нынешнего тысячелетия как можно быстрее", - подчеркнул, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентариям двух стран, заявил также он, необходимо создать правовые условия для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере биомедицинских технологий.

Другие важные темы для законодателей - совместное решение вопросов информационной безопасности, противодействия попыткам иностранного вмешательства. Володин уверен, что эти вопросы становятся все более актуальными, и Россия и Китай должны вместе реагировать на вызовы современности.

"Многое предстоит сделать для того, чтобы законодательно обеспечить принятые лидерами наших стран решения, - констатировал российский спикер. - Под их руководством Россия и Китай выработали модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимопонимании".

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия и Китай первыми в мире установили отношения нового типа - построенные на принципах отказа от конфронтации против третьих стран. В ходе своего выступления она предложила парламентариям РФ и Китая совместно защищать память о Второй мировой войне. В частности - высказать свою позицию по вопросам, которые вызвали споры в мире (например, по поводу причин, которые привели к началу войны). Обсуждение этой темы следует включить в повестку межпарламентских форматов, считает спикер Совфеда.