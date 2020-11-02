"Псих": О чем первый сериал Бондарчука с колоритным актерским составом

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Однако не просто с первых кадров "Психа" - с титров нового сериала, становится ясно, что все предположения были заблуждением. Бондарчуку удалось "втихаря" создать киносериал, совершенно непохожий на другие. Видно, что и он, и команда, были очень увлечены процессом съемок, и это отразилось буквально в каждом кадре.

Главную роль - психотерапевта, который потерял жену - она бесследно исчезла - сыграл Константин Богомолов. И роль психотерапевта оказалась "к лицу" и ему - режиссеру, человеку, который часто занимается "психитерапией" с артистами, и Олегу Меньшикову - он появляется уже в первых сериях, не просто играя коллегу главного героя, но наделяя его чертами следователя Порфирия Петровича из "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Пропавшую жену играет Евгения Громова. И после фильма "Верность", в котором от актрисы веяло холодом, несмотря на обилие эротических сцен, мы видим что она может быть живой, теплой и да, откровенной, не раздеваясь. Раз уж зашла речь о сценах такого содержания - они в сериале "Псих" есть, но каждая наполнена смыслом, и никакой пошлости - все работает на идею сериала.

Критики, которые посмотрели фильм до премьеры на сервисе, поспешили упрекнуть Бондарчука в том, что все артисты, что снимаются у него в сериале, уже оскомину набили - то есть много работают и в других многосерийных проектах. Они не обратили внимание на то, как по-новому раскрывает знакомых актеров в своем сериале Бондарчук. Скажем Роза Хайруллина - одна из любимых актрис режиссера Богомолова, которая присутвует практически в каждом его проекте. Но никто и никогда не догадывался представить Харуллину и Богомолова, как мать и сына. То ли они реально "срослись" за время работы и стали реально похожи, то ли хорошо поработали над ролями, как профессионалы высокого класса, но все невидимые и видимые нити связывающие самых ближайших родственников, в "Психе" присутствуют. Герой Богомолова в свои 40 лет продолжает жить с мамой. Она - ученый занимается сексологией. Чем-то напоминает героиню Джиллиан Андерсон - мать главного героя - из сериала "Половое воспитание", которая также сексолог. А как Хайруллина читает в "Психе" лекции студентам! Засмотреться этими эпизодами можно, благо смотрение на сервисе позволяет сделать паузу и поставить на повторный просмотр. Невольно вспоминается, как читала лекции на тему любви Рената Литвинова в фильме Анны Меликян "Про любовь". Тоже в модных современных пространствах. Но совершенно по-другому. И радуешься, что наши режиссеры не просто поражают такими находками, отражая тенденции времени, но и увлекают молодого зрителя высокими материями и научным подходом к происходящему в его жизни.

Говоря о модных пространствах, нельзя в целом не отметить, что сериал получился таким стильным, что стоп-кадры из него могут "растащить" к себе модные журналы и программы. Интерьеры, костюмы героев... В этом плане "Псих" даст фору "Содержанкам". Например, Роза Хайруллина простит автора этих строк за то что напомню ее возраст - через год будет 60. Но ее после сериала "Псих" можно делать лицом программы "Активное долголетие" - в такой она физической и духовной форме. А ее костюмы из сериала мы собрали в специальную подборку, которую можно посмотреть в иллюстрациях к этому материалу.

У сценариста-дебютанта Паулины Андреевой оказалось необычное чувство юмора. Так, одного из студентов Хайруллиной зовут по имени известного журналиста Филипп Бахтин, названия серий - а каждая называется определенным психологическим состоянием, например, "Эмпатия", выглядят как продолжение не только фирменного стиля сервиса more.tv и канала СТС, с которым он работает - в сериале "Психологини" было так же, но и как оммаж сериалу "Фрейд", что выходит на Netflix. Кукла, подаренная матерью сыну-психотерапевту - как "привет" роли Андреевой в сериале "Лучше, чем люди". Однако, такие тонкости для насмотренного зрителя. Как и тот факт, что вряд ли в огромной сериалотеке России и мира можно найти подобный проект. Вдруг стало ясно, что вдохновленному Бондарчуку камерные драмы удаются не меньше, чем большие громкие фильмы-блокбастеры, такие, как "Сталинград", "Притяжение" или "Вторжение". Что он, как режиссер, умело объезжает все сериальные штампы, которые когда-либо существовали и ведет свою линию.

Отдельных слов заслуживает работа в "Психе" актрисы Елены Лядовой. Еще в сериале "Измены", снятом режиссером Вадимом Перельманом в 2015 году, она показала высокий класс актерской игры, моментально приподняв направление работы, которого сторонились многие артисты. И это было замечено не только в России, но и за ее пределами - "Измены" были популярны и у зарубежного зрителя. В "Психе" Лядова играет ближайшую подругу главного героя. Его бывшую пациентку, которая затем перешла в разряд родных людей. Бывшую жену олигарха, бросившую мужа ради молодого художника, который на 12 лет ее младше. В роли непризнанного гения - Александр Горчилин, который предельно искренен в этой своей работе, как и во всех остальных. И эта линия "Психа" увлекает не менее, чем основная. Тем более, что героиня Лядовой не менее загадочна здесь, чем в "Изменах" - не знаешь, не просто в какой серии она что сотворит, но что с ней произойдет в следующем кадре. Да и другие актеры - Марина Александрова, Игорь Верник, Аня Чиповская и остальные - раскрываются "на приеме у психотерапевта", то есть в своих ролях в сериале "Псих", с неожиданных сторон.

Бондарчуку, Андреевой и команде удалось уловить в нашем времени главное: изменилось отношение нового поколения к психотерапевтам. Именно это и помогло сделать сериал нестандартным. Современные молодые люди считают, что со всеми проблемами можно разобраться, если "прорабатывать" их со специалистом. Но вот что делать, если этот специалист сам оказывается душевно болен? Такого поворота событий ждут только в кино. Но в жизни также следует понимать, что психотерапевт - не икона, тем более, если он не подходит именно вам. Не в этом ли заключается предостережение, высказанное в сериале "Псих"? И о чем он еще расскажет за восемь серий?