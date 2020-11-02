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02.11.2020 19:57
Рубрика: Общество

300 тысяч туристов на село

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Расположенное под Ярославлем село Вятское в список самых красивых российских деревень и городков занесено пять лет назад - под номером один. А в этом году по праву "первородства" здесь открыли головной офис ассоциации "Самые красивые деревни и городки России".
Благодаря притоку туристов на улицах Вятского всегда многолюдно. Фото: Ирина Штольба

В самом же Вятском благодаря ярославскому меценату преобразования начались больше десяти лет назад, и сегодня там в отреставрированных зданиях работают пятнадцать уникальных музеев, проходят фестиваль "Провинция - душа России", международный музыкальный конкурс, на улицах лежит хороший асфальт, светят фонари, а в палисадниках селян растут цветы. "Я как-то поехала в Ярославль к врачу, - рассказывает местная жительница Людмила Мокина. - Врач узнала, что я из Вятского, воскликнула радостно: "Ой, я была у вас, так понравилось! Так красиво!". Приятно, конечно, было это слышать".

Фото: https://www.instagram.com
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А ее землячка Ирина Авенировна, которая нашла работу в одном из вятских музеев, рассказала, что в селе теперь такая чистота, что никто даже бумажку мимо урны бросить не решается.

После победы в "конкурсе красоты" Вятское из полузаброшенного села стало превращаться в туристический центр. "Новость о нас тогда прошла широко. Это был просто информационный шквал, и турпоток очень заметно вырос", - рассказывает заместитель гендиректора историко-культурного комплекса "Вятское" Нина Мальцева.

А исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко на недавнем праздновании 600-летия Вятского рассказал вообще забавную историю: "Две девушки из Испании набрали в поисковике "самые красивые деревни России", приехали на Ярославский вокзал, таксист отвез их в Вятское. Там они провели несколько дней, после чего уехали, не узнав, что такое Ярославль".

Такая чистота на улицах, что никто даже бумажку мимо урны бросить не решается

В село, где около девятисот человек постоянных жителей, ежегодно теперь приезжают 300 тысяч туристов. Благодаря гостям больше сотни селян нашли работу: в местных музеях, гостиницах, ресторане. А кто-то просто солит на продажу знаменитые вятские огурцы...

В село стали приезжать с концертами и столичные звезды, которых на улицах можно теперь увидеть совершенно запросто. "У Любови Казарновской домик здесь красивый, вижу ее чуть ли не каждый вечер - гуляет с мужем", - дополняет жительница Вятского Людмила Мокина.

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