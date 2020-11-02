Губернатор Подмосковья призвал отправить беременных на удаленку

Создать условия для безопасного труда беременных женщин, а лучше - вообще отправить их на удаленную работу призвал работодателей Московской области губернатор Андрей Воробьев. Этот шаг, по мнению главы региона, поможет уберечь будущих мам от возможных осложнений.

Также Воробьев напомнил, что в области со 2 по 15 ноября объявлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. За последние сутки врачи выявили ещё 556 новых больных COVID-19, и пока каждый новый день дает небольшой, но плюс к статистике зараженных. Всего в Подмосковье вирус выявлен у 87,9 тысячи человек.