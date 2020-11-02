Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях

В столице стоит непривычно теплая для ноября погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 5-7 градусов. Аномальное тепло простоит в столичном регионе до конца недели, а дальше начнется похолодание: ночью заморозки, днем около нуля. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в столичном регионе аномальную погоду удерживает обширный антициклон.

"На этой неделе временами он будет уступать место циклону, поэтому возможны кратковременные дожди, но существенно температуру он не понизит", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Начиная с 10 ноября в столице начнет стремительно холодать. Температура воздуха не только приблизится к климатической норме, но даже опустится ниже. Ночью возможны заморозки, днем от 0 до +4 градусов, при этом будет стоять ясная погода. Снегопадов пока не ожидаем. Скорей всего снег появится в регионе в последней декаде месяца", - отметила она.

Кроме того, Позднякова посоветовала автомобилистам уже менять летнюю резину на зимнюю. "Высоких плюсовых значений с середины ноября до конца года не прогнозируем, поэтому стоит поменять летнюю резину колес на зимнюю", - заявила специалист.