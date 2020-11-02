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02.11.2020 18:06
Рубрика: Спорт

Парфенов возглавил тульский "Арсенал"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Главным тренером тульского "Арсенала" назначен Дмитрий Парфенов, ранее возглавлявший "Урал".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В понедельник в тульском клубе, который располагается на 13-м месте в таблице РПЛ, сменился главный тренер. Вместо Сергея Подпалого командой будет руководить 46-летний Дмитрий Парфенов, ранее выигрывавший Кубок России с "Тосно" и доходивший до финала с "Уралом". Об этом сообщается на сайте "Арсенала".

Руководитель клуба Гурам Аджоев прокомментировал приход Парфенова.

"Очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского "Арсенала", играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед!" - сказал он.

Сам Парфенов рассказал о том, кто будет помогать ему в работе.

"Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов - мы вместе работали в "Урале". Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии", - сказал новый наставник клуба.

По данным СМИ, контракт Парфенова рассчитан на полтора года.

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