Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, ограничительные меры, которые были введены ранее, показали свои результаты. Градоначальник заявил, что столица продолжает наращивать объем тестирования на коронавирус: сейчас в городе каждый день делают 80-100 тысяч ПЦР-тестов на опасный вирус и до 30 тысяч исследований на антитела.

Собянин подчеркнул, что у столичной медицины имеется запас прочности, поскольку около половины коек находится в резерве.

За последние сутки в Москве было выявлено 4796 новых случаев коронавируса.