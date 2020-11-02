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02.11.2020 / 08:30
Текст: Сергей Бабкин

В московском метро ввели скидки на проезд

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Впервые в истории московского метро введена скидочная система. Она начала действовать 2 ноября в порядке эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро

Скидку дают тем, кто пользуется подземкой не в час пик: с открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Всем, кто в это время зашел на любую станцию указанных выше веток, предоставляется 50-процентный дисконт. По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей.

Для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на 10 рублей (до окончания акции банковских партнеров). По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей.

Тем, у кого безлимитные карты, сэкономленные деньги будут еженедельно возвращаться на "Кошелек". Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Власти рассчитывают, что это серьезно разгрузит метро.

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