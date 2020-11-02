Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

Правоохранительные органы задержали одного из возможных убийц владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Она подчеркнула, что подозреваемый был задержан совместными усилиями СК и МВД. "Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника", - сказала она.

Громкое преступление было совершено в подмосковной Истре. Необычная деталь: предприниматель был убит выстрелом из арбалета. По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги.

Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. Следователи изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина. Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск всех причастных к убийству.