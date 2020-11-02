Полеты в Японию возобновились из Владивостока

1 ноября возобновилось международное авиасообщение между Владивостоком и Токио. Первый рейс выполнила авиакомпания "Аврора", сообщила пресс-служба Международного аэропорта Владивосток.

Рейсы в столицу Японии будут выполняться раз в неделю - по воскресеньям, при этом отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения, их частота может вырасти.

По словам генерального директора аэропорта Андрея Виниченко, возобновление авиасообщения - долгожданная для многих новость.

- Мы готовы продолжить работу, направленную на развитие авиационного сообщения с Японией и другими странами Восточной Азии, чтобы у жителей Дальнего Востока была возможность совершать комфортные перелеты по широкому спектру направлений, - пообещал он.

Между тем, в воздушной гавани советуют при планировании поездок внимательно изучить список ограничений, действующий для приезжающих в страну, чтобы избежать рисков.

Напомним, что в начале 2020 года, до приостановки международного авиасообщения, во Владивосток начали совершать полеты две японских авиакомпании. Это Japan Airlines (JAL), для которой Владивосток стал вторым российским городом, где появилось ее представительство. Первой и единственной больше 50 лет была Москва. Второй японский перевозчик - - All Nippon Airways (ANA), который раньше вообще не летал в Россию. Рейсы этих авиакомпаний пока не выполняются.