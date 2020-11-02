В Хабаровске отменили проведение чемпионата России по дзюдо. Соревнования должны были пройти с 7 по 10 ноября.

"Несмотря на то, что оргкомитет готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения COVID-19 среди участников соревнований, тренеров и судей, федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране", - сообщает пресс-служба правительства края.

Всего в регионе выявлено 16525 случаев заражения коронавирусом, 136 пациентов скончались. С 1 ноября в Хабаровском крае вновь отменили работу театров и филармоний.