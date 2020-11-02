Вузы Башкирии решили перейти на дистанционное обучение

В Башкирии высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших среди студентов. Это решение было озвучено 2 ноября на оперативной совещании правительства Башкирии.

Как сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, вузы планировали выйти на очное обучение 2 ноября, однако эпидситуация изменилась.

- По вузам у нас ежедневно фиксируется по 30-50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому было принято решение, что с первого по предвыпускной курсы уходят на дистанционный режим обучения. По выпускным курсам университеты принимают решения по ситуации в зависимости от специфики курса, - отметил Айбулат Хажин.

Студенты колледжей и техникумов продолжат пока учиться очно, так как среди них прирост по количеству заболевших небольшой, уточнили в правительстве. В детских садах вторую неделю ситуация стабильная и число зараженных воспитанников держится на уровне 28-29 детей.

Напомним, ранее руководство республики приняло решение продлить школьные каникулы до 9 ноября. Однако власти не исключают вероятности, что учащиеся 6-11 классов будут переведены на дистанционный режим.