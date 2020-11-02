В Красноярском крае из-за COVID-19 запретили Wi-Fi в торговых центрах

В Красноярском крае с 3 ноября ужесточаются меры против распространения коронавируса. Одной из них стал запрет на доступ посетителей к wi-fi в торговых центрах городах.

Помимо этого, дети до 14 лет не будут допускаться в ТРЦ без родителей. Это должно снизить привлекательность торгово-развлекательных центров, прежде всего среди подростков, и сократить время пребывания покупателей в магазинах до необходимого минимума.

Кроме того, как сообщается на сайте краевого правительства, вводится запрет даже на семейные торжества в кафе и ресторанах - в том числе на свадьбы и юбилеи. Заведениям общепита предписано обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра, или установить перегородки.

Все спортивные соревнования с завтрашнего дня будут проходить без зрителей. Спортивные секции могут продолжать работу только при строгом соблюдении эпидемиологические требований Роспотребнадзора.

Ужесточается и масочный режим: жители края теперь должны носить маски не только в общественных местах и в транспорте, но и на парковках, и в лифтах.