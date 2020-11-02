Указ губернатора Красноярского края от 1 ноября 2020 года № 300-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.10.2020 № 24-00-17/02-14602-2020, от 30.10.2020 № 24-00-17/02-14764-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 01.11.2020 № 98, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" заменить словами "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";

слова "от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020," заменить словами "от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020, от 27.10.2020 № 24-00-17/02-14602-2020, от 30.10.2020 № 24-00-17/02-14764-2020,";

слова "от 22.10.2020 № 95," заменить словами "от 22.10.2020 № 95, от 01.11.2020 № 98,";

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, осуществляют деятельность при условии:

1) установки перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга;

2) запрета проведения семейных торжеств, в том числе свадеб, юбилеев;

3) обязательного соблюдения:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.";

пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 1.7.1 настоящего указа (для торгово-развлекательных центров).";

дополнить пунктом 1.7.1 следующего содержания:

"1.7.1. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими:

прекратить доступ посетителей торгово-развлекательных центров в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет посредством исключения возможности использования на территории и в помещениях торгово-развлекательных центров беспроводной связи Wi-Fi;

прекратить доступ в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"деятельность объектов спорта, находящихся в государственной собственности Красноярского края и собственности муниципальных образований Красноярского края, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.10-2.10.2 настоящего указа.";

в пункте 2.10.1:

в абзаце втором:

слова "с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей" заменить словами "без присутствия зрителей";

в абзаце третьем:

слова "а также зрителями" исключить;

в пункте 2.10.2:

в абзаце втором:

слова "объектах спорта," заменить словами "объектах спорта, находящихся в федеральной собственности или частной собственности юридических или физических лиц,";

в абзаце третьем:

слова "на объектах спорта," заменить словами "на объектах спорта (независимо от форм собственности),";

дополнить словами ", без присутствия иных лиц, за исключением присутствия одного родителя, законного представителя или иного лица, сопровождающего ребенка;";

в абзацах четвертом, пятом слова ", с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей" исключить;

в абзаце шестом слова "с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей" исключить;

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

"3.7. Министерству здравоохранения Красноярского края, краевым государственным учреждениям здравоохранения:

1) рекомендовать обеспечить возможность бесплатного получения пациентами и (или) их законными представителями консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента посредством использования телемедицинских технологий и иных информационно-телекоммуникационных технологий;

2) принять меры по организации обеспечения уровня охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).";

пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

"3.10. Рекомендовать:

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке контактных поверхностей в местах общего пользования в многоквартирных домах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы;

организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке в общественных местах, в том числе на общественном транспорте (включая такси), а также в местах массового пребывания людей.";

дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:

"3.12. Рекомендовать органам государственной власти Красноярского края, государственным органам Красноярского края, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края обеспечить прием граждан и представителей юридических лиц только по предварительной записи.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







