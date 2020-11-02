Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях

Рост числа случаев коронавирусной инфекции в Петербурге вызывает обеспокоенность у городских властей, об этом в ходе своего обращения на радио "Россия" сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В частности, градоначальник обратил внимание на то, что в Петербурге 2 ноября было зарегистрировано 923 случая COVID-19.

"Это критически много", - заявил Александр Беглов и отметил, что в случае, если горожане и бизнес не будут в полной мере соблюдать все возможные меры безопасности, то в Петербурге могут быть введены жесткие ограничения. Также губернатор призвал горожан привыкать жить в новых условиях.

Сейчас в Петербурге действуют относительно мягкие ограничения. В частности, по ночам не работают точки общественного питания, отменены все развлекательные мероприятия с участием детей, на предприятиях и организациях сотрудники должны работать, используя средства индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, в общественный транспорт пускают только в масках. Также Смольный рекомендовал отказаться от всех торжеств с очным присутствием граждан до 15 января 2020 года.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 63195 случаев коронавирусной инфекции, 39436 человек выздоровели, 3873 - скончались.