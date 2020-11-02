В Коми при пожаре на нефтешахте пропали двое рабочих

Два человека пропали во время пожара на нефтяной шахте "Яреганефть" под Ухтой. Тушение огня продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление МЧС по Республике Коми.

Как сообщили в компании "Лукойл-Коми", по предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в пусковом устройстве, оборудование принадлежит подрядчику. Это случилось в момент, когда сотрудники подрядной организации бурили скважины в строящемся уклонном блоке.

Поначалу рабочие сами пытались ликвидировать возгорание и лишь затем сообщили об этом администрации нефтешахты. Тогда началась эвакуация, на место были вызваны спасатели.

Всего в момент ЧП на глубине находились 82 человека, 80 из них самостоятельно поднялись на поверхность.