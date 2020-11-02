Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

40 процентов всех ипотечных кредитов в стране, взятых в третьем квартале 2020 года, пришлись на десять регионов России. Это следует из материалов исследования, проведенного сервисом ЦИАН.

На первом месте ожидаемо находится Москва. В столице за третий квартал оформлено 33,5 тысячи ипотечных кредитов. Общее число сделок выросло относительно прошлого года на 80 процентов.

Такие рекордные показатели можно объяснить влиянием льготной ипотеки и снижением ставок на вторичном рынке. Купить квартиру мечтают многие жители Москвы, но в прошлые годы у многих хватало бюджета только на оформление кредита в Подмосковье.

На втором месте с показателем 27,5 тысячи сделок находится Московская область, на третьем - Петербург.

В Северной столице за минувший квартал было заключено 22,7 тысячи кредитных договоров на покупку жилья. Рост составил 55 процентов. У Петербурга есть особенность - если в целом по стране на первичку приходится от четверти до трети ипотечных кредитов, то в Городе на Неве - этот показатель доходит до 48 процентов.

В Петербурге активно раскупают новостройки, как те, что уже практически готовы к сдаче, так и новые проекты, что называется, на этапе котлована. "РГ" уже писала, что спрос на новостройки в Петербурге разогнал цены, некоторые объекты с начала года подорожали на 20 процентов. При этом за первичным рынком идет удорожание и готового жилья.

Совсем немного по объему заключенных сделок Петербургу уступает Тюменская область, где в третьем квартале было заключено 21,2 тысячи ипотечных сделок. Пятое место занимает Башкирия (17,4 тысячи сделок), шестое - Татарстан (17,3 тысячи). В Свердловской области банки выдали за последние три месяца 16,8 тысячи кредитов, в Краснодарском крае - 15,6 тысячи. Девятое место в топе-лидеров занимает Челябинская область с показателем 14 тысяч сделок, замыкает десятку - Ростовская область - 13,1 тысячи сделок.

Всего в регионах-лидерах граждане за три месяца взяли порядка 199 тысяч ипотечных кредитов, а в целом по стране заключено 499 тысяч сделок.

Аналитики ЦИАН отмечают, что в третьем квартале постепенно начал замедляться рост доли новостроек в общем числе сделок. Эксперты связывают это с частичным насыщением рынка.

Меньше всего сделок в стране было заключено в Ненецком автономном округе. За три месяца ипотечные кредиты в регионе взяли 154 человека. Столь скромные показатели можно объяснить тем, что население НАО составляет всего порядка 40 тысяч человек.