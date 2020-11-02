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02.11.2020 12:12
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине закрыли дело против деда, оставившего внуков в опасности

Текст: Светлана Цыганкова

В Вологодской области спасшиеся во время пожара дети, в том числе девочка, награжденная в Совете Федерации медалью "За проявленное мужество", и их отец простили деда. Возбужденное против него дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" прекратили, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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История произошла в мае нынешнего года. Отец детей - пятилетней дочери и двухлетнего сына - уехал в командировку. Детей мужчина воспитывал один после того, как их мать ограничили в родительских правах. За малышами присматривал 63-летний дедушка.

26 мая он находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул на диване. Мальчик подобрал зажигалку деда и зажег постельное белье. Призошло возгорание. Внучка разбудила деда. Воды в доме не было, он кинулся в подъезд, где упал. Сообщил, что в квартире дети. А девочка в этот момент помогла забраться на подоконник брату и столкнула его вниз, там малыша поймали строители. А потом выпрыгнула сама.

В отношении деда возбудили уголовное дело. Но он раскаялся, навещал внуков в больнице, старался изо всех сил загладить свою вину. В результате отец с детьми его простили. Мировой судья закрыл уголовное дело. Гособвинитель не возражал.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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