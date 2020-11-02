В Коми возбудили дело о пожаре на нефтешахте

Следственный комитет по Республики Коми возбудил уголовное дело о пожаре на нефтешахте "Яреганефть" под Ухтой. В случившемся в ведомстве видят признаки нарушения промышленной безопасности.

На данный момент на нефтешахте продолжают тушить пожар. Неизвестна судьба двух человек, в СК по Коми отмечают, что это горнорабочие подрядной организации.

Следователи намерены выйти в шахту как только там окончится спасательная операция. Сейчас сотрудники ведомства общаются с сотрудниками предприятия.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в момент, когда сотрудники подрядной подрядной организации бурили скважины в строящемся уклонном блоке.

На Ярегском месторождении под Ухтой шахтным методом добывают сверхтяжелую нефть, которую используют для производства битума.