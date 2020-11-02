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02.11.2020 10:53
Рубрика: Общество

В горах Сочи выпал первый снег

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Этой ночью в сочинском поселке Красная Поляна выпал первый снег.

Как сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор", буквально несколько дней назад температура воздуха в долине достигала 24 градусов тепла, но прохождение холодного фронта принесло осадки и похолодание.

Фото: iStock
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По словам синоптика курорта Адриана Коротеева, сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке - на высоте 2320 метров - составляет 23 сантиметра. Температура воздуха - минус три градуса.

- Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 метров в секунду, ночью - до 13, - рассказал он. - Снег шел на высоте до 1,6 тысячи метров.

Как отмечают метеорологи, для первых чисел ноября снегопад - типичное явление. Обычно в это время в горах Кавказа и ложится первый снег. Напомним, в прошлом году в горах Сочи он выпал 7 сентября.

- Снежный покров временный, с учетом прогнозируемого потепления он будет таять, - добавил Адриан Коротеев. - Снегопадов в первой декаде ноября больше не прогнозируется.

Несмотря на выпавший снег, летний сезон на горном курорте продлится до 15 ноября. Открытие сезона катания здесь намечено на 18 декабря.

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