В Симферополе отреставрировали здание Дворянского собрания. На его реконструкцию в рамках федеральной целевой программы развития полуострова потрачено около 140 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

Принявший участие в открытии здания глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот объект является неотъемлемой частью Крымского университета культуры, искусств и туризма.

- Все помещения полностью отреставрированы, приспособлены для занятий студентов по всем направлениям, - подчеркнул глава республики.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская подчеркнула, что теперь у студентов будет возможность заниматься в стенах исторического здания, "пропитываться духом и достигать новых, еще более высоких результатов". К занятиям готовы учебные помещения, кабинеты хореографии, балета и вокала.

Напомним, здание Дворянского собрания было построено в декабре 1851 года. В годы Крымской войны в здании размещался военный госпиталь, в котором работал известный хирург Николай Пирогов. Ассистировал ему Сергей Боткин, помогали - первые в России медсестры.

С 1920 года в здании располагалась Центральная областная библиотека Крыма. В годы фашистской оккупации полуострова - немецкий штаб. Документы и предметы, оставленные нацистами, были найдены во время реставрации. С 2011 года, после переезда библиотеки в новое помещение, исторический дом ветшал и разрушался.