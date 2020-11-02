В Челябинске осудили девушку, насмерть сбившую инспектора ГИБДД

Тракторозаводский суд Челябинска вынес приговор по резонансному делу о ДТП, в котором погиб патрульный мотовзвода городской ГИБДД. Виновница аварии отправлена в колонию-поселение, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Установлено, что в ночь на 12 августа на улице Линейной в Челябинске осужденная, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД Челябинска на мотоцикле, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.

19-летняя автоледи признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права на управление транспортным средством еще на 2,5 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда.