Прокуратура Ямала начала проверку по факту аварии на газопроводе

Прокуратура Ямала начала проверку по факту аварии на магистральном газопроводе, которая случилась в ночь на понедельник.

Напомним, сообщение об инциденте поступило в 00.40 по московскому времени. По данным на официальном портале ситуационно-аналитического центра Минэнерго, ЧП случилось на 59 километре газопровода "Прогресс" диаметром 1400 миллиметров: разрыв сопровождался возгоранием.

"В 02.10 по телемеханике участок газопровода с 32 по 60 километр был отключен, происходит выгорание газа. Пострадавших, угроз населению и окружающей среде нет", - передает надзорный орган.

Транспортировка газа идет сейчас по обводной линии без ограничений подачи для потребителей.

На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Работы должны полностью завершиться завтра.

"Зафиксирована авария, сопровождавшаяся выбросом в окружающую среду и горением углеводородного сырья. Природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля проводится проверка. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры", - сообщает пресс-служба прокуратуры автономного округа.