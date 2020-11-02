Соучастника экс-мэра Челябинска взяли под стражу в зале суда

Апелляционная инстанция челябинского областного суда отменила решение Центрального суда Челябинска об избрании экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову меры пресечения в виде запрета определенных действий на время судебного разбирательства. Экс-чиновник вновь взят под стражу на четыре месяца, сообщили в понедельник в судебной инстанции.

- Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционное представление прокурора, отменив предыдущее решение Центрального суда Челябинска и избрав обвиняемому Евгению Пашкову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца - до 2 марта 2021 года, - рассказали в пресс-службе суда. - Прокурор настаивал на полугодовом аресте.

Как уже сообщала "РГ, Евгений Пашков обвиняется в получении взятки вместе с экс-градоначальником Евгением Тефтелевым, уже приговоренным судом к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей.

По версии следствия, вместе с бывшим мэром он получил 2,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый". Однако в отличие от Евгения Тефтелева своей вины не признал.