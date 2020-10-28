Экс-главу Челябинска приговорили к трем годам строгого режима

Центральный суд Челябинска огласил приговор экс-градоначальнику Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении 2,5-миллионной взятки. Заключенное со следствием досудебное соглашение не помогло чиновнику избежать наказания. Суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37 миллионов рублей.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона. По версии следствия, вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым экс-градоначальник получил 2,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый". По статье о взятке в особо крупном размере ему грозило наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы. Однако заключенное досудебное соглашение со следствием помогло, если не избежать, то хотя бы смягчить наказание.

В судебных прениях прокуратура потребовала для Евгения Тефтелева 6,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 75 миллионов рублей. Однако суд с учетом раскаяния, помощи следствию, возраста и состояния здоровья подсудимого скостил ему больше половины срока и штрафа.

Как сообщил представитель СК региона Владимир Шишков, еще во время следствия на имущество обвиняемого на сумму в 60 миллионов рублей был наложен обеспечительный арест. Теперь из этих средств будет взыскан назначенный судом штраф.

Экс-градоначальника, ожидавшего решения своей судьбы под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело его подельника Евгения Пашкова будет рассмотрено в том же суде.