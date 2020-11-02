Россияне планируют установить новый мировой рекорд по количеству синхронно парящих в воздухе квадрокоптеров. Если все сложится, то масштабное шоу дронов состоится уже до конца этого года.

В последнее время шоу дронов набирают популярность, вытесняя привычные фейерверки. Сотни беспилотников взлетают в ночное небо и образуют трехмерные движущиеся фигуры разных цветов и размеров.

"Такое шоу не ограничивает вас в фантазии - вы можете сделать совершенно любую фигуру, символ, цифру, надпись, флаг, торговую марку или бренд", - рассказывает замгендиректора российского производителя беспилотников "Геоскан" Павел Степанов.

Размеры фигур в небе могут достигать 600 метров, что делает зрелище по-настоящему масштабным. Управляет беспилотниками компьютерная программа: электронный "мозг" каждого дрона знает свой персональный маршрут, что позволяет выстраивать фигуру и избегать при этом столкновений.

Дроны - еще и экологичная альтернатива классическим фейерверкам. Экологи давно обращают внимание, что салюты и фейерверки изготавливаются с использованием токсичных для живых организмов веществ. Химические соединения, входящие в состав пиротехнических смесей, микроскопические частицы пыли, грязи, дыма и сажи попадают после салюта в атмосферу и оседают в близлежащих водоемах. Для придания фейерверку разных цветов в снаряд добавляют металлы, соли и даже редкие минералы. Например, желтый цвет достигается за счет добавления натрия. Красный - за счет стронция, чьи соли и металлы являются токсичными, а белые искры - результат использования алюминия или магния. Впрочем, специалисты говорят, что все это сгорает в воздухе, до земли долетает, в лучшем случае, лишь обугленная картонная оболочка. А качественные, сертифицированные фейерверки и пиротехника выполнены из безопасных компонентов, продукты горения которых не оказывают влияния на атмосферу.

Но остается другая проблема - высокий уровень шума. Громкие хлопки фейерверков как минимум могут беспокоить пожилых людей и детей, а также сильно пугают домашних и диких животных. Бесшумные беспилотники на этом фоне выигрывают.

После смягчения правил использования квадрокоптеров организовывать шоу дронов стало проще. В начале 2020 года в Федеральные правила использования воздушного пространства России внесли поправки, согласно которым владельцам дронов больше не нужно получать разрешение в Единой системе организации воздушного движения и готовить план полета, если он проходит на высоте до 150 м. Это достаточно серьезное послабление, ведь во многих других странах допустимая высота полета беспилотников ограничена 120 метрами.

В начале сентября 2020 года россияне установили мировой рекорд по количеству одновременно парящих в воздухе квадрокоптеров. Над Санкт-Петербургом взлетело 2200 дронов! В честь годовщины окончания Второй мировой войны друг друга плавно сменяли живые фигуры - комбат с известной военной фотографии, орден Победы и голубь - символ мира.

Разработкой шоу занималась команда выпускников российских вузов, а чтобы выложить на старт 2200 дронов, пришлось привлечь 30 волонтеров.

После этого легендарного запуска интерес к шоу дронов в разы усилился - и не только со стороны российских потребителей, но и на международном рынке. Одно из отечественных шоу в Индии собрало более 12 млн просмотров, что в наши дни является явным показателем популярности.

Через три недели после российского рекорда две китайские компании объединились и подняли в небо 3051 дрон. В комментариях они передали привет российским разработчикам беспилотников. Теперь россияне готовятся взять новую высоту.

"Рассчитываем побить рекорд китайцев уже в этом году, - говорит Степанов. - Пока открыт вопрос площадки". В большинстве стран по-прежнему запрещены массовые мероприятия, поэтому грандиозное шоу дронов пока под вопросом. Но если не получится в этом году, то в первом квартале 2021-го точно, уверены в "Геоскане". Сколько дронов в этот раз россияне запустят в небо, пока держится в секрете.

Одним из направлений развития шоу дронов может стать реклама - здесь дронов ждут большие перспективы, ведь с их помощью можно не только нарисовать практически любой логотип, но и создать целую историю. Потенциальные заказчики уже выказывают интерес, делится Степанов.

Впрочем, дроны используются далеко не только для развлечений и ярких зрелищ, напоминает Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Беспилотники широко применяются в сельском хозяйстве (фермеры с их помощью проверяют состояние полей), в строительстве (проверка состояний объекта), в геологоразведке, нефтедобыче, доставке продукции, дорожном хозяйстве, геодезии. Развитие технологий искусственного интеллекта и 5G постепенно расширяют сферы применения беспилотников.