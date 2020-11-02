Новости

В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 20:54
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 20:53
Премьер Грузии заразился коронавирусом 20:37
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 20:17
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 19:48
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 19:44
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 19:40
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 19:07
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 19:04
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 18:56
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 18:54
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 18:54
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me 18:46
Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова 18:34
Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко 18:24
Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
Чемпион WBC и IBF Бетербиев: с удовольствием смотрел женский ЧР по боксу 18:01
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
Суд арестовал до 22 декабря бизнесмена из списка Forbes 17:37
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19 17:25
Меркель: Зимой коронавирус станет еще агрессивнее 17:05
Названы самые популярные браузеры 16:53
Молодежная сборная РФ по футболу назвала состав на матчи против Венгрии и Словении 16:51
ЗАГСы Подмосковья ввели ограничения по числу гостей на регистрации брака 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 21:08
Рубрика: Digital

Дрон подарит праздник

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Россияне планируют установить новый мировой рекорд по количеству синхронно парящих в воздухе квадрокоптеров. Если все сложится, то масштабное шоу дронов состоится уже до конца этого года.
Голубь из 2200 дронов пролетел над Cеверной столицей. Фото: РИА Новости Голубь из 2200 дронов пролетел над Cеверной столицей. Фото: РИА Новости
Голубь из 2200 дронов пролетел над Cеверной столицей. Фото: РИА Новости

В последнее время шоу дронов набирают популярность, вытесняя привычные фейерверки. Сотни беспилотников взлетают в ночное небо и образуют трехмерные движущиеся фигуры разных цветов и размеров.

Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив
Масштабное шествие и шоу дронов завершили фестиваль "Таврида - АРТ"

"Такое шоу не ограничивает вас в фантазии - вы можете сделать совершенно любую фигуру, символ, цифру, надпись, флаг, торговую марку или бренд", - рассказывает замгендиректора российского производителя беспилотников "Геоскан" Павел Степанов.

Размеры фигур в небе могут достигать 600 метров, что делает зрелище по-настоящему масштабным. Управляет беспилотниками компьютерная программа: электронный "мозг" каждого дрона знает свой персональный маршрут, что позволяет выстраивать фигуру и избегать при этом столкновений.

Дроны - еще и экологичная альтернатива классическим фейерверкам. Экологи давно обращают внимание, что салюты и фейерверки изготавливаются с использованием токсичных для живых организмов веществ. Химические соединения, входящие в состав пиротехнических смесей, микроскопические частицы пыли, грязи, дыма и сажи попадают после салюта в атмосферу и оседают в близлежащих водоемах. Для придания фейерверку разных цветов в снаряд добавляют металлы, соли и даже редкие минералы. Например, желтый цвет достигается за счет добавления натрия. Красный - за счет стронция, чьи соли и металлы являются токсичными, а белые искры - результат использования алюминия или магния. Впрочем, специалисты говорят, что все это сгорает в воздухе, до земли долетает, в лучшем случае, лишь обугленная картонная оболочка. А качественные, сертифицированные фейерверки и пиротехника выполнены из безопасных компонентов, продукты горения которых не оказывают влияния на атмосферу.

Но остается другая проблема - высокий уровень шума. Громкие хлопки фейерверков как минимум могут беспокоить пожилых людей и детей, а также сильно пугают домашних и диких животных. Бесшумные беспилотники на этом фоне выигрывают.

После смягчения правил использования квадрокоптеров организовывать шоу дронов стало проще. В начале 2020 года в Федеральные правила использования воздушного пространства России внесли поправки, согласно которым владельцам дронов больше не нужно получать разрешение в Единой системе организации воздушного движения и готовить план полета, если он проходит на высоте до 150 м. Это достаточно серьезное послабление, ведь во многих других странах допустимая высота полета беспилотников ограничена 120 метрами.

Фото: Яндекс
Через пять лет такси станут беспилотными

В начале сентября 2020 года россияне установили мировой рекорд по количеству одновременно парящих в воздухе квадрокоптеров. Над Санкт-Петербургом взлетело 2200 дронов! В честь годовщины окончания Второй мировой войны друг друга плавно сменяли живые фигуры - комбат с известной военной фотографии, орден Победы и голубь - символ мира.

Разработкой шоу занималась команда выпускников российских вузов, а чтобы выложить на старт 2200 дронов, пришлось привлечь 30 волонтеров.

После этого легендарного запуска интерес к шоу дронов в разы усилился - и не только со стороны российских потребителей, но и на международном рынке. Одно из отечественных шоу в Индии собрало более 12 млн просмотров, что в наши дни является явным показателем популярности.

Через три недели после российского рекорда две китайские компании объединились и подняли в небо 3051 дрон. В комментариях они передали привет российским разработчикам беспилотников. Теперь россияне готовятся взять новую высоту.

"Рассчитываем побить рекорд китайцев уже в этом году, - говорит Степанов. - Пока открыт вопрос площадки". В большинстве стран по-прежнему запрещены массовые мероприятия, поэтому грандиозное шоу дронов пока под вопросом. Но если не получится в этом году, то в первом квартале 2021-го точно, уверены в "Геоскане". Сколько дронов в этот раз россияне запустят в небо, пока держится в секрете.

Фото: REUTERS
В Израиле птенца белоголового сипа выкормил дрон

Одним из направлений развития шоу дронов может стать реклама - здесь дронов ждут большие перспективы, ведь с их помощью можно не только нарисовать практически любой логотип, но и создать целую историю. Потенциальные заказчики уже выказывают интерес, делится Степанов.

Впрочем, дроны используются далеко не только для развлечений и ярких зрелищ, напоминает Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Беспилотники широко применяются в сельском хозяйстве (фермеры с их помощью проверяют состояние полей), в строительстве (проверка состояний объекта), в геологоразведке, нефтедобыче, доставке продукции, дорожном хозяйстве, геодезии. Развитие технологий искусственного интеллекта и 5G постепенно расширяют сферы применения беспилотников.

Digital Технологии РГ-Видео

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов