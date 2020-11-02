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02.11.2020 12:31
Рубрика: Легковые авто

Самая дешевая модель Kia тотально провалила краш-тест: ни одной звезды

Текст: Константин Руссов

Организация Latin NCAP провела краш-тест самой компактной модели Kia, которая не получила по итогам испытаний ни одной звезды. Это один из худших результатов за последнее время.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Kia Picanto показал нулевую защиту взрослых пассажиров, защиту детей оценили в 29%, пешеходам может повезти больше - здесь субкомпакт набрал 51%.

Такие низкие показатели обусловлены крайне бедным оснащением модели системами безопасности.

В Латинской Америке Picanto в базовой версии исполнения предложен с фронтальной подушкой безопасности водителя, но не оснащается антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации движения.

В стандартную комплектацию Picanto европейской спецификации, который имеет в своём активе три звезды за безопасность из пяти, входят ABS, ESC с системами векторизации крутящего момента при торможении и стабилизации при торможении, шесть подушек безопасности.

Руководство Latin NCAP рекомендовало компании Kia обратить внимание на безопасность модели и обновить её с учётом выявленных недостатков, а покупателям рекомендовано не покупать авто, не отвечающий даже минимальным требованиям безопасности.

#Kia