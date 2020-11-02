Самая дешевая модель Kia тотально провалила краш-тест: ни одной звезды

Организация Latin NCAP провела краш-тест самой компактной модели Kia, которая не получила по итогам испытаний ни одной звезды. Это один из худших результатов за последнее время.

Kia Picanto показал нулевую защиту взрослых пассажиров, защиту детей оценили в 29%, пешеходам может повезти больше - здесь субкомпакт набрал 51%.

Такие низкие показатели обусловлены крайне бедным оснащением модели системами безопасности.

В Латинской Америке Picanto в базовой версии исполнения предложен с фронтальной подушкой безопасности водителя, но не оснащается антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации движения.

В стандартную комплектацию Picanto европейской спецификации, который имеет в своём активе три звезды за безопасность из пяти, входят ABS, ESC с системами векторизации крутящего момента при торможении и стабилизации при торможении, шесть подушек безопасности.

Руководство Latin NCAP рекомендовало компании Kia обратить внимание на безопасность модели и обновить её с учётом выявленных недостатков, а покупателям рекомендовано не покупать авто, не отвечающий даже минимальным требованиям безопасности.