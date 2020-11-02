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02.11.2020,  
12:05
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: Первый серийный Су-57 передадут Минобороны РФ в ноябре

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 передадут Министерству обороны России в ноябре нынешнего года.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В настоящее время самолет еще проходит заводские летные испытания. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Всего же военные получат к 2028 году 76 новейших Су-57, ими перевооружат три авиационных полка.

"РГ" уже писала о летных испытаниях истребителя. Как заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, перед поступлением в войска техника проходит жесткие и многочисленные проверки. Поэтому Су-57 поднимались в небо несколько тысяч раз.

Самолет планируют поставить в войска в два этапа. Первые машины Минобороны РФ закупит с двигателями 4-го поколения, на втором этапе, с 2023 года - уже с новыми силовыми установками.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех воздушных объектов, наземных и надводных целей. Впервые в небо Су-57 поднялся 29 января 2010 года. Новейший истребитель может использовать крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" с разной дальностью полета, высокоточные средства поражения, корректируемые авиабомбы. Всего он может применять 14 типов вооружений.

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