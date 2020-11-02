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02.11.2020 21:51
Рубрика: Спорт

СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020

Текст: Максим Домчев

Все матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Евро-2020 могут пройти в России. Причиной для такого решения может стать затянувшаяся пандемия коронавируса, из-за которой турнир не состоялся нынешним летом. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на свои источники, УЕФА рассматривает такой вариант.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Назван состав сборной России на предстоящие матчи Лиги наций

По данным издания, Россия уже предлагала провести у себя этот турнир, учитывая низкий уровень заболевания COVID-19, а также полностью готовую инфраструктуру, которая сохранилась еще с чемпионата мира 2018 года.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин признался, что у него нет такой информации. В УЕФА же еще в октябре заявили о том, что планируют провести турнир в запланированном формате, но не исключили, что в случае ухудшения ситуации все может измениться и Евро-2020 может принять меньшее число стран.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах, представляющих 12 стран - Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. В настоящий момент российский город должен принять четыре матча турнира - три игры в группе и один матч 1/4 финала.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что УЕФА планирует сократить число стран, которые примут этот турнир. В первую очередь они исключили из этого списка именно Россию. Эта информация так и не подтвердилась.

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