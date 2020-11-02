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Рубрика: В мире

Сноуден решил получить российское гражданство

Текст: Юрий Когалов

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден решил стать гражданином РФ. О своем намерении получить российский паспорт он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Фото: AFP/FREDERICK FLORIN
Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США

"После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и России", - отметил Сноуден.

О том, что Сноуден станет отцом, стало известно буквально несколько дней назад.

Кстати, пару недель назад он уже получил бессрочный вид на жительство в РФ. Как рассказал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца, это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году. Прежде Сноуден имел трехлетний вид жительство, срок действия которого истекал в этом году. Из-за пандемии коронавируса процедура продления затянулась, но вопрос был решен.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности Агентства национальной безопасности США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Объявленный властями США в международный розыск семь лет назад, он попытался скрыться в Гонконге, а затем больше месяца жил в транзитной зоне "Шереметьево", пока не получил временное убежище в РФ. Кстати, место его проживания в России не раскрывается.

На родине Сноудену инкриминируют шпионаж и похищение госсобственности в виде почти двух миллионов секретных файлов. Кроме того, его пытаются лишить доходов от публикации книги "Личное дело" и публичных выступлений.

В мире США Эдвард Сноуден

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