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02.11.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи нового Kia Mohave в России

Текст: Валерий Карташов
Компания Kia начала продажи Mohave нового поколения в России. Полноразмерный рамный внедорожник со 2 ноября доступен во всех дилерских центрах марки.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Сможет ли новый Kia Mohave потеснить позиции Toyota LC Prado

Модель предлагается в трёх версиях - Luxe (3 099 900 рублей), Prestige (3 259 900 рублей), Premium (3 559 900 рублей). Автомобиль имеет следующие габаритные размеры: колёсная база 2895 мм, длина 4930 мм, ширина 1920 мм, высота 1790 мм. Дорожный просвет составляет 217 мм.

В базе машина получила светодиодную светотехнику, рейлинги, семь подушек безопасности, систему помощи при старте на подъёме, электрический "ручник", бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, а также передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчики света и дождя, камеру заднего вида. Спереди в салоне предусмотрен двухзонный климат-контроль, сзади - кондиционер.

Под капотом нового Kia Mohave располагается 3,0-литровый дизельный мотор V6 мощностью 249 л. с. Двигатель агрегатируется с 8-ступенчатым "автоматом". Семиместный внедорожник также оснащается системой полного привода, системой выбора режимов Terrain Mode Select.

Серийный выпуск Kia Mohave стартовал ещё в конце сентября 2020 года на мощностях калининградского завода "Автотор".

#Kia