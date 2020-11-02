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02.11.2020 17:17
Рубрика: Легковые авто

Suzuki выпустит конкурента Kia Seltos и воскресит Grand Vitara

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

В следующем году компания Suzuki планирует обновить модельный ряд. К выходу планируется три новинки сегмента SUV.

Фото: скриншот с youtube.com
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Бестселлер Suzuki - Vitara, она дебютирует первой, причём, как пишет CarsGuide, это может случиться уже в этом году. Кроссовер обновят, и он сможет на равных конкурировать с Kia Seltos, Mitsubishi ASX, Mazda CX-30, Toyota CH-R и другими представителями сегмента. Платформа, а значит, и база, равная 2500 мм, останутся прежними.

Возможно, что Suzuki Vitara лишится бензиновой атмосферной "четвёрки" объёмом 1.6 литра. В линейке останутся литровый трёхцилиндровый агрегат и 1.4 Boosterjet Turbo. Модель, как и прежде, будет предлагаться в комплектациях с передним и полным приводом.

В 2021 году может дебютировать Grand Vitara, однако подробностей о модели крайне мало. Это может быть лонг-версия обычного Vitara, а может и самостоятельная модель с 7-местным салоном.

Третьей новинкой может стать рестайлинговый Suzuki S-Cross, от которого не стоит ждать глобальных изменений: они будут заключаться в пересмотре деталей экстерьера, обновления опционального и мультимедийного оснащения.

#Suzuki