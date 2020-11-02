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02.11.2020 23:17
Рубрика: В мире

Террорист из Ниццы был заражен коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Мужчина, совершивший теракт в соборе Нотр-Дам в Ницце, был инфицирован коронавирусом. Как сообщает Le Figaro, тест на COVID-19, который сделали ему врачи, дал положительный результат.

Фото: EPA-EFE/ERIC GAILLARD / POOL MAXPPP
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Это значит, что риску заражения подверглись все стражи порядка, которые принимали участие в его поимке, а также спасатели, оказывавшие ему первую помощь. И теперь они должны отправиться на карантин.

Напомним, 29 октября выходец из Туниса совершил нападение с ножом на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли. При задержании мужчина был тяжело ранен и доставлен в госпиталь.

Власти Франции признали произошедшее террористической атакой на религиозной почве. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, совершивший нападение на прихожан церкви в Ницце гражданин Туниса целенаправленно приехал во Францию для совершения теракта. Министр отметил, что в свете последних событий правительство страны намерено усилить пограничный контроль.

В мире Европа Франция Теракт в Ницце

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