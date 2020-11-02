Для фанатов Apple осень - это почти как Новый год. "Яблочная" компания показывает множество устройств, и, безусловно, самые ожидаемые из них - это линейка новых iPhone. Цикл дизайна X, Xs и iPhone 11 подошел к концу, и в линейке iPhone 12 компания показала новый, но при этом так хорошо узнаваемый дизайн - в гаджетах угадывается отсылка к легендарному iPhone 4.

На тест к "РГ" попала версия iPhone 12 Pro в исполнении "Тихоокеанский синий". Можно смело предположить, что этот цвет станет одним из хитов сезона, так как уже сейчас, спустя всего несколько дней после начала продаж, достать его невероятно трудно. Модель получила множество улучшений и нововведений.

Комплект поставки, дизайн

Первое, что бросается в глаза по сравнению с предыдущими поколениями, - это новые тонкие коробки. При этом сама упаковка выполнена очень стильно - ее дизайн темный, а сверху нарисован iPhone 12 Pro в том цвете, который выбрал покупатель. В комплект поставки также входит кабель USB-C - Lightning, бумажки-инструкции и, конечно же, знаменитая наклейка-яблочко. Решение Apple положить в комплект новый кабель считаем верным - USB-C сейчас есть практически везде.

Наушников и зарядки вместе с iPhone больше нет. И по ним вряд ли кто-то будет скучать. Каждый второй, кто слушает музыку в общественном транспорте, делает это через AirPods, а что касается зарядного устройства, то если оно вам нужно, то докупить его не составит проблемы.

Новый дизайн iPhone чувствуется, как только берешь смартфон в руку. Спустя почти 10 лет iPhone снова не круглый, а скорее, прямоугольный. И это тоже плюс - модель отличается от остальных смартфонов на рынке, которые все как один используют закругленный дизайн. Да, конечно, какое-то время к форме прямоугольника придется привыкать, но потом вам вряд ли захочется с ним расставаться - девайс отлично лежит в руке.

Боковые грани устройства выполнены из полированной хирургической стали. Она смотрится невероятно красиво, но при этом легко собирает отпечатки пальцев. Однако в этом нет проблемы - во-первых, ее всегда можно протереть тряпочкой из микрофибры, а во-вторых, можно купить чехол. На боковой грани справа находится кнопка включения/блокировки, слева - рычажок переключения в беззвучный режим, клавиши увеличения и уменьшения громкости и лоток для nano-sim. На нижней грани микрофон, разъем Lightning и динамик. Задняя панель устройства матовая - она не собирает ни отпечатки пальцев, ни царапины - девайс можно смело класть на любую поверхность.

Дисплей

В iPhone 12 Pro установлен 6,1 дюймовый экран Super Retina XDR с разрешением 2532 х 1170 пикселей, плотность пикселей составляет 460 ppi. Все цвета очень яркие и сочные, особенно это ощущается при просмотре фотографий и видео. Несмотря на то что в Apple увеличили дисплей Pro-версии на 0,3 дюйма по сравнению с 11 Pro, сам смартфон имеет схожие габариты, а на экран теперь помещается больше информации. Дисплей покрыт защищенным стеклом Ceramic Shield. Он действительно стал намного устойчивее к царапинам - девайс можно смело носить без чехла.

Камеры

В iPhone 12 Pro установлен следующий набор камер: основной модуль на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.6, сверхширокий модуль на 12 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и телефотообъектив с диафрагмой f/2.0. Кроме того, появился LiDAR. Теперь обо всем по порядку.

Несмотря на то что разрешение основного модуля осталось таким же, как и в 11 Pro (а именно 12 мегапикселей), увеличившееся значение диафрагмы позволяет захватывать на 27% больше света в условиях недостаточной освещенности. Это особенно чувствуется при съемке ночью. "Сверхширик", как и "Телефото", объектив оснастили поддержкой технологии Deep Fusion - фотографии на этот модуль станут еще четче.

Но самым интересным нововведением, по сравнению с предыдущим iPhone, является добавление LiDAR. Этот модуль позволяет создавать 3D-модели помещений и делает это без погрешности (кстати, LiDAR используются в большинстве беспилотных авто для отображения информации о дороге). Кроме того, он улучшает качество эффектов в альтернативной реальности - когда на существующее изображение накладываются виртуальные предметы. Также LiDAR позволяет лучше отделять людей или объекты от фона и помогает камере быстрее фокусироваться на объекте съемки.

Именно благодаря LiDAR функция ночной съемки возможна теперь на любом объективе iPhone 12 Pro. К качеству как дневной, так и ночной съемки нет никаких претензий - все очень четко, ярко, с хорошей детализацией.

iPhone давно и заслуженно считается одним из лучших мобильных решений в плане видеосъемки. А в этом году появилась возможность снимать видео в формате 10-bit HDR - в каждом ролике оттенков цвета в 60 раз больше по сравнению с "обычным" видео.

Производительность и автономность

Прямо сейчас линейка iPhone 12 является единственной в мире, чьи процессоры выполнены по технологии 5 нм. На практике это означает, что с производительностью не будет никаких проблем как минимум года четыре, а то и все пять.

С автономностью тоже полный порядок. В режиме суперактивного использования 12 Pro с легкостью доживает с утра и до самого позднего вечера, а если вы пользуетесь смартфоном дома и подключены к Wi-Fi сети, то аппарат легко выживет и все два дня.

Вместо итогов

У Apple получился отличный смартфон, который стал логичным продолжением предыдущего поколения с множеством новых и интересных фишек. Стоимость базовой версии 12 Pro на 128 Гб составляет 99 990 рублей, но этому не стоит удивляться - абсолютно все флагманы в текущих реалиях стоят плюс-минус одинаково.