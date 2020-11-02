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02.11.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

Трехметровый питон спрятался под капотом спорткара

Текст: Григорий Гомельчук

В американском штате Флорида владелец ярко-синего Ford Mustang обнаружил под капотом своей машины… трехметрового питона!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Бороться со змеем приехали сотрудники организации по защите дикой природы.

Один из них схватил питона за голову и за хвост, другой подставил мешок - готово! На всё про всё у профессионалов ушло не более полуминуты.

Питон считается во Флориде инвазивным видом, то есть, попавшим в дикую природу из-за деятельности человека.

Питоны уничтожают коренных представителей местной фауны и считаются вредными, поэтому организации по охране природы их отлавливают.