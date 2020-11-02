В следующем году в России начнется массовый выпуск промышленных экзоскелетов, которые позволят поднимать тяжелые грузы и выполнять сложные физические работы. На ум приходят фантастические фильмы - героиня "Чужих" побеждает космического монстра с помощью костюма "погрузчика", а металлическая броня "Железного человека" позволяет ему биться с врагами и защищать мирных граждан. Все это - экзоскелеты, которые сегодня становятся реальностью.

Первые экзоскелеты, повторяющие биомеханику человека, появились еще в 60-е годы XX века, и с тех пор эксперименты с ними не прекращаются. Сейчас конструкции различной сложности производятся в Японии, Южной Корее, США. Они позволяют перетаскивать грузы тяжестью до 100 кг, летать, совершать подводные работы. Отдельное направление экзоскелетов - реабилитация больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты создают и для развлечения - специальные костюмы помогают геймерам ощущать нагрузку, изменения температуры и прикосновения других персонажей, что делает игру более реалистичной.

А в 2020 году разработчики из США представили самый большой экзоскелет на свете - высотой четыре метра и длиной пять - эта махина на четырех ногах может развивать скорость до 32 км/час. Вес ее превышает полторы тонны, а управляет ею один-единственный пилот. За свои размеры изобретение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Но этому чуду нет пока практического применения, в отличие от экзоскелета, который в 2021 году будет запущен в России в массовое производство и будет использоваться в промышленных целях.

Дочерняя компания "Ростеха" придумала конструкцию из 30 модулей, комбинация которых может подстраивать экзоскелет под нужды каждого конкретного заказчика. Это может быть защита опорно-двигательного аппарата, а может и более сложный вариант для активных действий. Элементы "скелета" крепятся на спине, руках, пояснице и ногах работника и соединяются специальными ремнями. Костюм мало весит и может надеваться под штатную рабочую одежду сотрудника. "Наши костюмы могут быть использованы прежде всего в логистике, на складах, конвейерной сборке, - рассказал "РГ" замглавы "Ростех - Доверенные платформы РК" Максим Скоков. - То есть любое предприятие, где используется физический труд, - потенциально наш клиент".

Экзоскелет забирает на себя большую часть нагрузки, облегчая труд рабочих. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Российский экзоскелет позволяет выполнять до 11 различных функций, а при силовой работе снижает нагрузку вдвое. Так, вес в 30 кг ощущается с экзоскелетом как 15 кг. В "Ростехе" рассчитывают производить до 30-40 комплектов ежемесячно.

Производство экзоскелетов, применяемых в медицинской реабилитации, в России также развивается. Такие наработки велись еще в советские времена в институте травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, однако позже были приостановлены. С 2013 года это направление работы снова активизировалось. Среди лидеров отрасли - компания "Экзоатлет", которая разрабатывает экзоскелеты для людей, в том числе детей, с травмами спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом и после инсульта. В августе компания получила европейский сертификат CE-mark - теперь ее продукция может продаваться по всей Европе.

Большинство современных экзоскелетов - это относительно небольшие конструкции, которые представляют собой насадки, скрепленные специальными ремнями. Но есть и крупные версии. Например, экзоскафандр для водолазов, который позволяет выдерживать огромное давление и не стесняет движений ныряльщика: вращающиеся соединительные швы в руках и ногах позволяют водолазу без проблем сгибаться, разгибаться и поворачиваться.

Идеи из фантастических фильмов заставили разработчиков задуматься и о новых модификациях экзоскелетов. Так, костюм из фильма "Железный человек" позволяет главному герою летать за счет небольших встроенных двигателей. Подобные технологии используются теперь для костюмов медиков в горных районах Европы. Если ранее врач мог добираться не один час до пострадавшего в горах, то теперь с помощью летательного костюма он может это сделать в считаные минуты и даже секунды. Реактивные двигатели, встроенные в ранец на спине и перчатки, позволяют развивать скорость до 128 км/час и достигать высоты более трех тысяч метров. Испытания аппаратов прошли в сентябре в Великобритании.

Производство и испытания экзоскелетов стоят очень дорого, в том числе за счет использования высокотехнологичных материалов. Поэтому стоимость большинства из них составляет сотни тысяч и даже миллионы рублей. Например, медицинские конструкции иностранного производства могут достигать и 10 млн. Наши - в десять раз дешевле, а стоимость некоторых базовых промышленных комплектов стартует от 30 тыс. рублей.