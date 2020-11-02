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Рубрика: В мире

Новые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в Германии

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Германии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции начали действовать новые карантинные меры. Они чуть менее жесткие, чем весной. Ограничения вводятся до конца ноября, но могут быть продлены в зависимости от ситуации в стране.

Фото: REUTERS
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Новый карантин предполагает закрытие кинотеатров, концертных залов, развлекательных парков, саун. Также будет ограничена работа точек общепита, они смогут продавать только еду на вынос. Школы и детские сады в стране продолжат работу при условии соблюдения "улучшенных гигиенических требований".

Эксперты уже подсчитали, что убытки от второго локдауна составят около 19 миллиардов евро. Больше других пострадает гостиничный бизнес. Также не повезет рестораторам. Более 600 тысяч человек останутся без работы. Если же карантин продлят, то постоянного дохода лишатся еще 180 тысяч жителей ФРГ.

Восемь стран Европы закрылись на карантин
В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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