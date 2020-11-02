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02.11.2020 11:26
Рубрика: Власть

Депутат оценила идею возмещения затрат за тесты на коронавирус

Текст: Татьяна Замахина

Предложение возмещать россиянам плату за тесты на коронавирус заслуживает реализации, но надо его доработать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя идею общественников.

Ранее с инициативой возмещать расходы граждан на тесты в частных клиниках выступили Союз потребителей Российской Федерации и Международная конфедерация обществ потребителей. Предложение они объяснили очередями в государственных поликлиниках, из-за чего гражданам приходится идти к частникам.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Светлана Бессараб, которую цитирует RT, предложила проработать идею вместе с медиками. По ее словам, при страховых принципах здравоохранения не получится просто начать оплачивать гражданам тесты в частных клиниках. Другое дело - если есть направление врача, но по каким-то обстоятельствам попасть к нему или сдать анализы невозможно в течение длительного времени.

"В этих случаях нужно дать возможность пациенту обратиться в частную клинику и включить их в систему ОМС, - добавила парламентарий. - Чтобы для пациента это было бесплатно или, если стоимость процедуры или теста превышает среднюю стоимость, чтобы он просто мог доплатить эту разницу".

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

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