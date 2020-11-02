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02.11.2020 17:23
Рубрика: Легковые авто

Тянут рубль на себя

Производители поднимают цены на иномарки
Текст: Светлана Ментюкова
Иностранные бренды поднимают цены на автомобили более чем на 10%. Сдерживают их пока только отечественная Lada и увеличивающий долю локализации Hyundai - за последние три месяца оба этих бренда скорректировали прайс-листы всего на 1%.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Это минимальное повышение на фоне роста цен на легковые автомобили остальных брендов. За последние три месяца большинство брендов, официально представленных на российском рынке, повысили цены на новые автомобили, отреагировав на очередной виток снижения курса рубля. Согласно мониторингу JATO Dynamics (есть у "РГ"), в августе - октябре рост цен отмечен по 38 легковым маркам из 48.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"Среднее повышение составило 4%. Некоторые бренды пересмотрели прайс-листы по всем или по отдельным моделям трижды за три месяца, в их числе - Jeep, KIA, Mazda, Nissan, Renault, Suzuki, UAZ. Наиболее резко выросли цены на китайские марки FAW (+14%) и Changan (+8%). На 4-5% подорожали автомобили "немецкой тройки" - Audi, BMW и Mercedes-Benz. В топ-10 наиболее существенно изменились ценники на Renault (4-5%) и Skoda (2-7% в зависимости от модели). Меньше всего повысились цены на Hyundai и Lada - всего на 1%", - говорится в исследовании.

И это несмотря на то что с начала года "АвтоВАЗ" пять раз корректировал цены на всю линейку Lada. Первое повышение в январе 2020 года было самым заметным, цена на Lada 4x4 выросла сразу на 6%, остальные повышения 1 апреля, 10 мая, 1 июля и последнее 1 октября в среднем по бренду не превысили 1%.

При этом по 16 брендам, обращают внимание аналитики, рост цен с начала 2020 года измеряется уже двузначным показателем - от 10% до 17%. В среднем за 10 месяцев розничные цены в прайс-листах автодилеров повысились на 8%. Поменялась и средневзвешенная цена: по итогам января - сентября она достигла отметки 1 662 333 рубля, увеличившись год к году на 8% (116 тысяч рублей). "В любом случае подорожание даже наполовину не компенсирует падение рубля, достигшее 30% с начала года", - говорится в исследовании.

"Уже известно о запланированных изменениях прайс-листов с ноября по нескольким брендам. Если весной, после скачка валютных курсов, рубль быстро перешел к укреплению, то после июля его падение не прекращается. Даже имеющие высокую локализацию производители зависимы от поставок компонентов из-за рубежа и общей инфляции, поэтому вынуждены поднимать цены, чтобы сохранить доходность. Ситуация дефицита автомобилей на рынке также не способствует сдерживанию подорожания", - поясняет аналитик JATO Dynamics Сергей Баранов.

Самым выгодным за последние пять лет было владение моделью Lada Vesta. Ее содержание с двигателем 1,6 литра и МКП обойдется в 691 тысячу рублей ( 11,5 тысячи рублей в месяц).