В России упали цены на самый дешевый iPhone 11. Покупать или нет?

Выпущенный в сентябре 2019 года "базовый" iPhone 11 с 64 Гб памяти за год с небольшим упал в цене на 20 процентов - если на старте продаж он стоил 60 тысяч рублей, то теперь его можно купить дешевле 50 тысяч.

Стоит ли покупать подешевевший девайс из 2011 года?

Определенно, его стоит рассмотреть подробнее тем, кто хочет "почти флагманский" айфон не за все деньги мира. Он обладает почти такой же камерой, что и iPhone 12 (последний стоит 80 тысяч рублей), мощным процессором Apple A13 Bionic, поддерживает eSIM, диагональ IPS-дисплея составляет 6,1 дюйма - как у iPhone 12.

Камера iPhone 12 лучше, чем у iPhone 11 - она поддерживает режим Smart HDR 3, более эффективно работающий со "сложным" светом, записывает ночные таймлапсы и повышает четкость Deep Fusion на снимках, сделанных на любую камеру, а не только на основную.

Чем еще отличается двенадцатая версия от предыдущей? Она получила новый корпус с плоскими гранями, а также поддержку магнитной зарядки MagSafe, работает в сетях 5G (которых, правда, в России пока почти нет), а также OLED-дисплей Super Retina XDR - более яркий, четкий и энергоэффективный, к тому же покрытый более прочным стеклом Ceramic Shield.

Те, кому список изменений кажется не слишком значительным, могут смело покупать iPhone 11 - он прекрасно фотографирует, демонстрирует хорошую автономность, гарантированно получит четыре обновления iOS, его экран не слепнет на солнце и отлично передает цвета. А тем, кому хочется большего, придется копить на iPhone 12 или поискать что-то в мире Android.