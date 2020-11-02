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Рубрика: В мире

В Турции спустя 65 часов после ЧП из-под завалов извлекли ребенка

Текст: Юрий Когалов
Спасатели обнаружили и извлекли живую трехлетнюю девочку, которая провела под завалами 65 часов, сообщает агентство Anadolu. В настоящее время она находится в больнице. Девочка стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
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Землетрясение произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. В результате были разрушены десятки зданий, хлынувшая на сушу вода затопила прибрежные улицы в Сеферихисаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что государство сделает все необходимое для устранения последствий землетрясения. Министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум со своей стороны сообщил, что власти начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от стихии.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

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