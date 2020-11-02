В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии

Подозреваемый в громком убийстве предпринимателя в Подмосковье является уроженцем Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Напомним, 54-летний предприниматель Владимир Маруга был убит в подмосковной Истре. СМИ называют его то "колбасным", то "мясным" "королем", так как коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. "Задержан один из подозреваемых в нападении на частный дом в г.о. Истра, в результате которого погиб мужчина 1966 года рождения. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала Татьяна Петрова.

Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги. Его сожительница смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв. Впрочем, в СМИ звучат предположение, что разбойное нападение могло быть инсценировкой, а убийство на самом деле было заказным. Так это или не так, должно разобраться следствие.